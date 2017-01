BEKYMRET REKTOR: En svært bekymret rektor, Geir Tullin Mikalsen, passer på at elevene ikke skal løpe ut i veibanen når det finnes kryssende trafikk. Bildet ble tatt i 2016. FOTO: Frode Olsen

Stangeland skole har i 20 år kjempet for tryggere trafikkforhold rundt skolen. Nå får de snart drømmen oppfylt. Årsaken er likevel ikke at elevene skal sikres, men at Sandnes-innbyggerne ikke skal kunne snike i den kommende bomstasjonen.