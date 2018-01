SV vil droppe hele SFO

VIL ENDRE: Heidi Bjerga brukte noe av tiden til å fortelle om partiets forhåpninger om å reorganisere skolehverdagene til elevene i Sandnes og gjerne landet forøvrig. Hun mener bestemt heldagsskole er veien å gå. På den måten slipper foresatte SFO-avgift, og tiltaket vil forbedre elevenes muligheter for bedre resultater og mer fritid. FOTO: Frode Olsen

Sosialistisk Venstreparti ønsker at foreldre skal slippe å betale for at barna skal oppholde seg på skolefritidsordninger. De foreslår utvidet skoledag som løsning.