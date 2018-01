Vil bygge småhus for rusavhengige i LNF-områder

TENKE NYTT: Leder i utvalg for helse- og sosialtjenester, Annelin Tangen (Ap), mener kommunen bør tenke i nye baner og finne egnet areal for småhus for rusavhengigen i LNF-områder. FOTO: Trond Eirik Olsen

Leder Annelin Tangen (Ap) i Utvalg for helse- og sosialtjenester mener problemene med å bygge småhus for vanskeligstilte i etablerte boligområder gjør at kommunen må se på alternative løsninger.