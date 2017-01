15 gram amfetamin på Hommersåk

AMFETAMIN: Bildet viser 10 gram amfetamin. Mannen som ble ransaket hadde 15 gram og Rivotril-tabletter på seg. FOTO: Frode Olsen

En mann må sone fengsel etter at politiet ransaket mannen like etter et kjøp av narkotika. De fant 15 gram amfetamin og narkotiske tabletter på 50-åringen.