20-åringer med drømmescoringer

KRYGER-PERLE: Sandnes Ulf har stilt et meget ungt mannskap i det siste. Mot Åsane leverte de best av alle. Axel Kryger (midten) sendte et frispark i krysset, mens Andreas Dybevik (t.h.) slo corneren i forkant av 1-0. Herman Kleppa var også god i uvant posisjon på venstrebacken. Foto: Rune Eikeland