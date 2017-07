Denne duoen ordnet seier og tre poeng

JUBLET FOR POENGENE: Kristian Brix og Axel Kryger ble avgjørende i hver sin ende av banen. FOTO: Frode Olsen

Et tungt skudd fra Axel Kryger etter fire minutter, og og et vanvittig returløp fra debutant Kristian Brix i andre omgang, sørget for at Sandnes Ulf kunne juble for tre poeng etter kampen mot Mjøndalen.