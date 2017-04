Disse uflyttede klubbkameratene har et lurahjerte som ikke slutter å slå

LURAGJENGEN: Tore B. Espedal, Øystein Elvestad og Trond Erik Bertelsen bor kanskje på Bogafjell, men hjertet har de lagt igjen på Lura. FOTO: Frode Olsen

Tore B. Espedal, Øystein Elvestad og Trond Erik Bertelsen spilte på samme Lura-lag da trioen var ti år gamle. Gjenforeningen er et faktum, og nå jobber de for at Lura skal etablere seg som den nest beste klubben i Sandnes.