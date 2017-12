Dobbel lykke for familien Nisja

SPESIELL JUL: Vidar og Marta Nisja, med sønnen Bård og datteren Kari, gleder seg til å feire jul hjemme på Kvernaland. FOTO: Ole Aarre

Denne julen blir ekstra spesiell for familien Nisja på Kvernaland. For en uke siden kom de hjem fra Taipei med to nye familiemedlemmer.