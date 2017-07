Drømmescoringer og tre poeng til Sandnes Ulf

Kenneth Sola banket ballen i mål fra ca. 30 meter til 1-1. FOTO: Rune Eikeland

Arendal scoret på sin tredje store sjanse. Kenneth Sola slo tilbake med en nydelig scoring. Tomas Kristoffersen fulgte opp med en like vakker variant på frispark. Etter 60 minutter økte Eriksen til 1-3 etter et utsøkt innlegg fra Axel Kryger. Arendal fikk et mål på overtid.