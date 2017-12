Endringer enstemmig vedtatt

INGEN TVIL: De fremmøtte medlemmene stemte klokkerent ja til iverksettelse av stadionprosjektet og tredelt organiseringsmodell. FOTO: Frode Olsen

Torsdag kveld avholdt Sandnes Ulf ekstraordinært årsmøte slik at klubbmedlemmene kunne stemme for eller mot planene for ny stadion og endringer i måten klubben blir organisert fremover. De fremmøtte stemte enstemmig for forslagene.