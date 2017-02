Det er sju kamper igjen og av årets førstedivisjon og Sandnes ligger an til å rykke opp til eliteserien i håndball.



Det er jevnt i toppen, men med to poeng mot Herkules vil Sandnes igjen skaffe seg en liten luke og toppe tabellen foran Nøtterøy, Sandefjord og Runar.



Sjekk tabellen her.



Keeper Bjørnar Roth var treffsikker med spådommen forrige kamp, og lover denne gangen at Eivind Gade scorer minst tre mål.



Øvrige kamper i 1. divisjon i dag, der SHK må håpe på nabohjelp fra Jæren og Stavanger:



Viking – Runar

Sandefjord – Nærbø