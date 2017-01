Ganddal IL oppløser 7. divisjonslag  mener nivået er for lavt

TRENER: Fram til forrige uke var Roy Falkeid trener for Ganddal ILs B-lag i 7. divisjon. FOTO: Ole André Aarre

«Kvalitetsklubben» Ganddal IL har et lag i 5. divisjon og et lag i 7. divisjon. Nå tar sportslig utvalg grep for å bedre nivået, noe som kan føre til at 25 spillere må finne seg ny klubb.