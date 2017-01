Grei skuring for Sandnes IBK

Sandnes har ambisjoner om å komme til sluttspillet i eliteserien denne sesongen og da måtte Grei slås hjemme i Hanahallen.

Seier ble det også etter to scoringer av Thomas Sola, mens Christer Vedø, Yngve Mæland, Johan Olsson og Per Olsson sørget for de andre målene i 6-3-seieren.

Sandnes IBK ligger i øyeblikket på sluttspillplass når det gjenstår sju kamper av grunnspillet.

Sandnes - Grei 6-3 (1-0,2-0,3-3)

Hanahallen

Tilskuere: 80

Mål Sandnes: Thomas Sola 2, Christer Vedø, Yngve Mæland, Johan Olsson, Per Olsson.

Mål Grei: Gustav Wanke, Erik Jirving, Oscar Backman.

Utv.: Sandnes 4x2 min., Grei 3x2 min.

Skudd: 12-27

Dommere: Eliassen/Sørensen