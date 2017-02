Høidahl debuterer for Sandnes Ulf

SANDNES ULF-TV SENDER KAMPEN DIREKTE HER



- KAMPEN -



1 min: Kampen er i gang.



14 min: Brukbart skuddforsøk fra Kent Håvard Eriksen fra kanten av 16-meteren. Flott Sandnes Ulf-spill i forkant med mange pasninger på ett touch.



20 min: Jevnt og sjansefattig de første 20 minuttene. Sandnes Ulf spiller i 4-4-2 med Roy Miljeteig til høyre og Kent Håvard Eriksen til venstre på midtbanen.



23 min: Stor sjanse til Arendal etter en mislykket Sandnes Ulf-klarering, men volleyforsøket fra 7-8 meter går utenfor målet til Jonas Høidahl.



24 min: Så får Sandnes Ulf en stor sjanse ved Miljeteig som løper seg fri inne i feltet. Innlegget er presist, men Miljeteig får ikke kontroll på ballen og den spretter langt til side for mål.



27 min: Remi Johansen gir klare meldinger til lagkameratene på midtbanen. «Vi kan ikke være bekjente av dette her» er beskjeden.



29 min: Kjempesjanse til Sandnes Ulf, og en kjempebrøler av Arendal-keeperen som løper ut for å plukke en enkel ball med hendene på kante nav 16-meteren, men glipper. Sellin plukker opp og avslutter fra litt skrått hold. På streken redder en Arendal-forsvarer i siste liten og det blir bare corner. Ballen stryker stolpen.



45 min: 0-0. Ingen stor 1. omgang på Hanabanen.



46 min: 2. omgang er i gang.



60 min: MÅÅÅÅL! 0-1. Arendal scorer etter et flott angrep på venstresiden. Lavt innlegg og ballen pirkes i mål fra kloss hold. Ballen går forterere når Arendal angriper.



63 min: MÅÅÅÅL! Sandnes Ulf ble vekket av scoringen til bortelaget og slår tilbake med en gang. Bojan Zajic til Roy Miljeteig, som lemper ballen opp i borteste kryss.