 Ikke helt etter planen

TRENGER SPILLERE: Bengt Sæternes (t.v.) og assistenttrener Bojan Zajic er på spillerjakt. Flere førstelagsspillere er borte og bredden i troppen er tynn. FOTO: Ole Aarre

Det første Bengt Sæternes sa etter tapet mot Ranheim i kvalifiseringen, var at han både håpet og regnet med at det ikke ville bli for mange utskiftninger før neste sesong. Nå må han erstatte nesten halve førsteelleveren.