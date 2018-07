Klarte EM-kravet

HEKTISK: Filip Ingebrigtsen satte norsk rekord på 1500 meter fredag i Monaco. Lørdag var han i aksjon i Belgia, kun ett døgn etter fantomløpet på 3.30,01. Foto: NTB Scanpix

Filip Ingebrigtsen løp inn til 13.30,48 i et stevne i Belgia lørdag kveld. Dermed sikret han seg muligheten for å løpe distansen under EM i Berlin.