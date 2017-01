Løland slutter i Sandnes Ulf

Sandnes Ulfs utviklingsansvarlig siden 2012 har sagt opp jobben. Han blir ny daglig leder i Rogaland fotballkrets.

– Det er vemodig å slutte i Sandnes Ulf. Jeg har vært her i fem sesonger nå, og har blitt glad i klubben. Jeg setter stor pris på alle de kjekke og dyktige folkene som er både i og rundt klubben, sier Løland til klubbens hjemmeside.

– Da muligheten som daglig leder i fotballkretsen dukket opp, var dette en utfordring jeg ønsket å takke ja til. Sandnes Ulf er en klubb for fremtiden og kommer til å gå en god tid i møte.

Oppsigelsestid

Løland fortsetter i jobben ut mars og går etter planen over sin nye jobb 1. april.

Daglig leder i Sandnes Ulf, Tom Rune Espedal, synes det er trist å miste en stor ressurs.

– Vi vil takke Løland for hans store bidrag siden han kom inn i 2012. Han har løftet utviklingsarbeidet til et nytt nivå, og har fått historiske resultater i sin avdeling med semifinale i junior-NM som et eksempel, i tillegg til flere lokale spillere på A-laget, forteller Espedal.

– Skal satse mer

Espedal forteller at det blir en ny organisering av klubben dette året, uten å gå spesifikt inn på detaljer. Klubben skal etter planen styrkes med flere stillinger.

– I år skal Sandnes Ulf satse mer både internt i klubben og eksternt med Sandnes Talent, sier Espedal.