Det europeiske friidrettesforbundet EA har i dag nominert Jakob Ingebrigtsen som en av fem kandiater til tittelen månedens mannlige friidrettsutøver i Europa for desember 2016. Etter det Norges friidrettsforbund erfarer er Sandnes-løperen den yngste utøveren som noen gang er nominert..

Nomineringen av de fem, og avstemmingen som innen 9. januar skal kåre vinneren, foregår på EA sine Facbook-side:

I begrunnelsen fra EA står det:

«Jakob Ingebrigtsen (NOR) carried on his family´s tradition of claiming major continental titles by winning the junior race at the SPAR European Cross Country Championships despite being the youngest entrant in the race.»

Kandidatene er for uten Jakob: Konrad Bukowiecki (Polen), Ilias Fifa (Spania) , Isaac Kimeli (Belgia) og Aras Kaya (Tyrkia) .

Ved å like og dele bildet til Jakob Ingebrigtsen på DENNE LINKEN gir du din stemme til 16-åringen fra Lura.