Hadia vil at Norge skal se til Sandnes

KAKE: Hadia Tadjik og Julia Wong serverte beboerne det beste de kunne. FOTO: Frode Olsen

Sandnes har full sykehjemsdekning og i juni fattet bystyret et vedtak som gjør at par skal ha muligheten for å bo med hverandre på aldershjem dersom de ønsker. Hadia Tajik og Jonas Gahr Støre (Ap) vil nå at hele landet skal få samme mulighet.