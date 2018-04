Nytt stadion er nå opp til bankene å avgjøre

SØKER LÅN: Sandnes Ulf skal dokumentere finansieringsplanen overfor bankene. En egen komite skal vurderes søknaden fra klubben den 9. mai. Sandnes Ulf håper på en tidligere vurdering, og at byggingen med hensyn til leietakere kan starte så raskt det lar seg gjøre. FOTO: Andreas Kydland

Like før påske avgjorde formannskapet at kommunen aksepterer en garanti fra to lokale konsern på 15 millioner kroner i stadionprosjektet. Nå skal klubben dokumentere finansieringsplanen overfor bankene, med håp om å få innvilget byggelån og fullfinansiering.