På Figgjo kombinerer de fotball- og håndballtrening

SAMARBEID: På Figgjo ønsker de å starte et samarbeid mellom fotballen og håndballen, noe de håper skal gjøre at flere barn slutter seg til idretten. FOTO: Håkon Stavland Lexberg, Gjesdalbuen

På mandagstreningen til Figgjo håndball ble det spilt fotball under oppvarmingen. Kanskje var det et symbol på fremtiden for idrettslaget?