Prisdryss til far og sønn Ingebrigtsen

HEDER: Under Norges friidrettsforbunds friidrettsgallaen i Stavanger lørdag kveld, innkasserte far og sønn Ingebrigtsen hver sin pris. Far Gjert ble kåret til årets trener, mens sønnen Filip fikk friidrettens prestasjonspris, som han delte med Karoline Grøvdahl, og friidrettens utviklingspris, som han delte med Beatrice Nedberge Llano.

– Filip Ingebrigtsen fikk sitt virkelige gjennombrudd i 2016 med sterke resultater på mellomdistanse. Han løp ned sin pers på 1.500 m fra 3:38.76, satt i 2013, til 3:32.43 og vant EM-gullet i Amsterdam. Han hadde det ellevte beste resultatet i verden på 1.500 meter i 2016, het det i begrunnelsen for å gi årets prestasjonspris til Filip Ingebrigtsen.

Karoline Grøvdahl fra IK Tjalve, som delte prisen med Ingebrigtsen, fikk den for sterke resultater på flere distanser, alt fra 800 meter til 10.000 meter. Hun tok bronse både på 10.000 meter under EM i Amsterdam og i EM terrengløp i Italia nå i desember. I OL ble det syvende plass på 5.000 meter og niende plass på 10.000 meter.

– Vekker oppsikt

I fjor var det Karsten Warholm som vant prisen. Han ble i år kåret til årets navn i norsk friidrett, en tittel som i 2012, 2013, og 2014 gikk til nok et blad Ingebrigtsen, nemlig Henrik.

Filip vant også årets utviklingspris.

– Jakob Ingebrigtsen er fremdeles å regne som ung i juniorsammenheng. Hans resultater vekker allikevel oppsikt langt utover Norges grenser. I 2016 oppnådde han 3:42.44 på 1.500 meter, det beste resultatet i verden oppnådd av utøver født på 2000-tallet. Han ble nr. 9 i junior-VM, men ikke minst vant han EM i terrengløp for U20 på en suveren måte, mente juryen.

Om Beatrice Nedberge Llano fra Laksevåg TIL, som han delte prisen med, het det at hun «har markert seg med sterke internasjonale resultater gjennom hele sin tid som juniorutøver. Dette ble kronet med nordisk juniorrekord med 67,86 meter i slegge og ikke minst tittelen som juniorverdensmester».

– Flotte resultater

Far Gjert vant prisen som årets trener. Den kom nok ikke helt som en overraskelse, for den ble egentlig delt ut på et trenerseminar i Oslo i høst.

– Gjert Ingebrigtsen trener sønnene Henrik, Filip og Jakob. Han har oppnådd flotte resultater med sine utøvere/sønner og det toppet seg med EM gullet på 1500m til Filip Ingebrigtsen og EM bronsen på 1500m til sønnen Henrik Ingebrigtsen. Nevnes må også fjerdeplassen i EM på 5000m til Henrik Ingebrigtsen, samt sønnen Jakob Ingebrigtsen sine flotte resultater i ungdomsklassene, het det i juryens begrunnelse.

Trenerprisen ble delt ut av Friidrettens venner i samarbeid med Trenerforeningen.