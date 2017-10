Proffdrømmen satt på vent

IKKE PROFF LIKEVEL?: Stine Borgli drømmer om å bli proff, men ikke for en hver pris. Hun har hatt tilbud fra tre profflag, men ikke blitt enig med noen av dem. Foto: Rune Helliesen

Stine Borgli takket under VM nei til to italienske profflag. De siste ukene har hun forhandlet med et belgisk lag, uten å bli enig om kontrakt. – Jeg stiller nok litt høye krav, innrømmer hun.