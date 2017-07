SKADD: Sahlgren har fremdeles store smerter når han provoserer kneleddet. FOTO: Ole Aarre

Saku-Pekka Sahlgren sier til Sandnesposten at smertene i kneet fremdeles er for store til at han kan spille mot Mjøndalen søndag. Trener Bengt Sæternes nekter likevel å gi helt opp tanken på å se finnen mellom stengene.