Sandnes-lagene viste muskler

GULLGUTTER 1: SVBKs U19-spillere viste muskler da de ble regionsmestre uten å tape et eneste sett. Bak fra venstre: Lars Minde Svihus, Stanislav Grozev, Edvard Rørtveit Adolfsen, Mats Torgersen, Sindre Grude, Jarand Moe, Eirik Åsmul og trener Tomasz Pilarczyk. Foran fra venstre: Svein Ove Imsland, Elias Hetland, Yujiro Indo, Mathias Solbjørg, Eivind Hettervik og Tormod Horne Mæland.

Sandnes VBK vant to gull og to sølv, mens Austrått fikk med seg én medalje av nest edleste valør og én bronse da regionsmesterskapet for U17 og U19 ble avviklet i helgen.