Sandnes Ulf har et serieåpning-kompleks

JOKEREN: Oddbjørn Skartun (midten) er sikker på at målene vil renne inn, både for ham selv og laget denne sesongen. I bakgrunnen: Kjell Rune Sellin (t.v.) og Roy Miljeteig til høyre. Begge har vist i treningskampene at de kan stå for mange målpoeng denne sesongen. FOTO: Ole Aarre