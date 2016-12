Sandnesgauker på «Team Tokyo» og «Team Berlin»

Ti utøvere inngår i Toppidrettssjef Håvard Tjørhom sitt første elitelag i friidrett. Tjørhom har tatt ut seks menn og fire kvinner til det som omtales som «Team Tokyo 2020».

– Utøverne i «Team Tokyo» er de vi pr i dag ser på som våre største satsingsprofiler frem mot de neste olympiske leker. På veien dit har vi også verdensmesterskap og europamesterskap som viktige delmål, sier Tjørhom, som er fornøyd med NFIF-styret sin prioriterte satsing på toppidretten.

– Vi er glade for at vi kan være med på å gi disse utøverne bedre rammebetingelser i sin satsing. Uttaket er imidlertid ikke statisk og endelig med tanke på årene som kommer. Vi vil jo naturligvis vurdere kandidater hvert år fremover – også i kraft av hvilke økonomiske ressurser vi har, sier han.

De ti som er tatt ut til Team Tokyo (trener i parentes):

Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL (Gjert Ingebrigtsen)

Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL (Gjert Ingebrigtsen)

Håvard Haukenes, IL Gular (Norna-Salhus fra 1.1.2017) (Stephan Plätzer)

Karsten Warholm, Dimna IL* (Leif Olav Alnes)

Sven Martin Skagestad, Norna-Salhus IL* (Einar Kristian Tveitå)

Sondre Nordstad Moen, SK Vidar

Isabelle Pedersen, IL BUL (Dustin Imdieke i samarbeid med OLT/NFIF)

Hedda Hynne, Strindheim IL (Erik Sakshaug)

Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve (Team fra OLT/NFIF/klubb)

Amalie Iuel, IL Tyrving* (Leif Olav Alnes)

I tillegg til «Team Tokyo 2020» har friidrettsforbundet tatt ut 22 utøvere til «Team Berlin»:

– «Team Berlin» vil være en annen elitegruppe. Det er i dag ikke økonomiske midler satt av til denne gruppen, men dersom vi får landet avtaler vil økonomisk støtte til disse utøverne skje gjennom det etablerte miljøet utøveren har i klubb, sier Tjørhom.

– Utøvere i denne gruppen vil få mulighet til å kvalifisere seg inn i «Team Tokyo» etter gode resultater i London-VM 2017 eller Berlin-EM 2018.

De 22 som er tatt ut til «Team Berlin» (trener i parentes):

Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL (Gjert Ingebrigtsen)

Per Magne Florvaag, Sandnes IL (Anker Thomsen)

Nadia Akpana Assa, IL BUL* (Katrin Klaup)

Ingvill Måkestad Bovim, IK Tjalve (Knut Jæger Hansen)

Eirik G. Dolve, Fana IL* (Bjørn Åge Herdlevær)

Eivind Henriksen, IK Tjalve (Einar Brynemo)

Sigrid Borge, Osterøy IL* (Helga Reigstad)

Martin Roe, IL Fri (Ingunn Gatland Jacobsen)

Tonje Angelsen, IK Tjalve (Adrian Proteasa)

Vladimir Vukicevic, SK Vidar (Petar Vukicevic)

Ingar Kiplesund, Trondheim Friidrett (Frank Brissach)

Trine Mjåland, Kristiansand IF Friidrett (Øystein Sylta)

Jaysuma Saidy Ndure, IL BUL (Olav Magne Tveitå/Benjamin Jensen)

Katarina Mögenburg, IL Tyrving (Dietmar Mögenburg)

Lars Vikan Rise, Nidelv IL (Frank Brissach)

Beatrice Nedberge Llano, Laksevåg TIL (USA) (Don Babbit)

Yngvild Elvemo, SK Vidar (Thomas Lewandowski)

Lene Retzius, IL BUL (Anker Thomsen)

Line Kloster, SK Vidar (Petar Vukicevic)

Øyvind Strømmen Kjerpeset, Florø T og IF (Eystein Enoksen)

Ingeborg Løvnes, SK Vidar (Dave Smith)

Snorre Holtan Løken, IL Tjalve (Knut Kvalheim)

Nominert til priser på Idrettsgallaen

Filip Ingebrigtsen er for øvrig også nominert til tre priser på Idrettsgallaen 2017 som arrangeres på Hamar 7. januar.

Europamesteren på 1500m kan bli «Årets mannlige utøver», «Årets gjennombrudd» og «Årets navn».

I tillegg er Gjert Ingebrigtsen nominert til prisen «Årets trener».

Juryen består av Karen Marie Ellefsen, Hanne Haugland, Lise Klaveness, Kjetil André Aamodt og Jan-Erik Aalbu og altså juryleder og toppidrettssjef, Tore Øvrebø.





Nominasjoner Idrettsgalla 2017:

Årets kvinnelige utøver:

Tiril Sjåstad Christiansen

Tiril Eckhoff

Karoline Bjerkeli Grøvdal

Ada Stolsmo Hegerberg

Nina Løseth

Maiken Caspersen Falla

Birgit Reitan Øksnes





Årets mannlige utøver:

Stig-André Berge

Johannes Thingnes Bø

Kenneth Gangnes

Filip Ingebrigtsen

Henrik Kristoffersen

Olav Lundanes

Martin Johnsrud Sundby

Mats Zuccarello





Årets lag:

Dobbeltsculler lettvekt, Brun/Strandli

Dobbeltsculler tungvekt, Borch/Tufte

Håndballjentene

VM-laget, skiflyvning, menn

VM-stafettlaget, orientering, menn

VM-stafettlaget, skiskyting, kvinner

VM-stafettlaget, skiskyting, menn





Årets gjennombrudd:

Filip Ingebrigtsen

Emil Iversen

Marcus Kleveland

Marte Olsbu

Silje Waade

Karsten Warholm





Årets kvinnelige funksjonshemmede utøver:

Aida Dahlen

Ann Cathrin Lübbe

Sarah Louise Rung

Birgit Røkkum Skarstein





Årets mannlige funksjonshemmede utøver:

Andreas Bjørnstad

Bjørnar Erikstad

Kristian Moen

Tommy Urhaug





Årets trener:

Morten Eklund

Johan Flodin

Thorir Hergeirsson

Gjert Ingebrigtsen

Christian Wolfgang Mitter

Alexander Stöckl





Årets navn:

Stig-André Berge

Cecilia Brækhus

Johannes Thingnes Bø

Magnus Carlsen

Tiril Eckhoff

Ada Stolsmo Hegerberg

Håndballjentene

Filip Ingebrigtsen

Henrik Kristoffersen

Ann Cathrin Lübbe

Sarah Louise Rung

Mats Zuccarello





Utøvernes pris:

Utøverne nominerer og stemmer selv.





Årets forbilde:

Ingen nominerte, juryens begrunnelse.





Årets ildsjel:

Egen jury.





Idrettsgallaens hederspris:

Ingen nominerte, juryens begrunnelse.