Schulze solgt til Sogndal

Schulze hadde en god sesong for Sandnes Ulf i fjor og hadde i utgangspunktet kontrakt med klubben ett år til.

– Vi mister en viktig spiller for oss. Vi har samtidig vært åpne på tidligere at Sandnes Ulf er en selgende klubb, og når vi får bud på spiller som er akseptabelt for oss, og spiller i tillegg virkelig ønsker dette, da blir det salg, sier daglig leder Tom Rune Espedal.

Schulze var fast inventar på midtbanen til Sandnes Ulf og en viktig brikke i midtbanen til trener Bengt Sæternes.

– Jeg har hatt en veldig kjekk tid i Sandnes Ulf. Nå drar jeg videre til Sogndal for å etablere med seg som eliteseriespiller, og med en ambisjon om mye spilletid i Eliteserien med Sogndal, sier Schulze til sogndalfotball.no etter at avtalen var i boks.