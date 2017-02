Herkules – Sandnes 18–26 (8–13):



Sandnes er det eneste laget i 1. divisjon som ikke har gått på et overraskende poengtap. I så måte var det knyttet litt spenning til om det første tapet skulle komme borte mot Herkules, som kjemper en desperat kamp i bunnen av tabellen, men de første ti minuttene feide Sandnes all tvil til side. Sandnes har et mål for øye, og det er opprykk!



Etter ti minutter ledet SHK 1-6 og til pause var de også fem mål foran.



Bjørnar Roth annonserte på forhånd at forsvarskjempen Eivind Gade ville score minst tre mål, og det gjorde han også. Sandnes siste mål ble satt inn av Gade – som bestilt.



Som så mange ganger før hadde Sandnes en god spredning på målscorerne. Lars Sigve Hamre ble lagets toppscorer fem med mål. Sandnesgauken har virkelig funnet formen i det siste.



De øvrige målene ble satt inn av Morten Linder 4, Martin Hare 3, Fredrik Aksland 3, Abel Nagy 3, Eivind Gade 3, André Ellertsen 3, Bostjan Kavas 1, William Aar 1.







- FØR KAMPEN -



Det er sju kamper igjen og av årets førstedivisjon og Sandnes ligger an til å rykke opp til eliteserien i håndball.



Det er jevnt i toppen, men med to poeng mot Herkules vil Sandnes igjen skaffe seg en liten luke og toppe tabellen foran Nøtterøy, Sandefjord og Runar.



Sjekk tabellen her.



Keeper Bjørnar Roth var treffsikker med spådommen forrige kamp, og lover denne gangen at Eivind Gade scorer minst tre mål.



Øvrige kamper i 1. divisjon i dag, der SHK må håpe på nabohjelp fra Jæren og Stavanger:



