Skartun klar for Sandnes Ulf

Det melder klubben selv på sine nettsider.



28-åringen har skrevet under på en ettårskontrakt.



– Det er veldig kjekt å få dette på plass, og jeg gleder meg til å begynne i Sandnes Ulf. Jeg ser frem til å kunne bidra for laget, sier Skartun.



– Nå får vi enda mer slagkraft offensivt. Vi synes det er veldig kjekt at Skartun valgte oss, og har veldig tro på at han vil markere seg i den lyseblå drakten, sier daglig leder Tom Rune Espedal.