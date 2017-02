Slik blir årets Tour des Fjords

Det blir målgang i Sandnes på den fjerde etappen i Tour des Fjords, lørdag 27. mai.



Ifølge Econ sin ringvirkningsstudie av 2016-utgaven var hele 93 000 tilskuere å finne langs løypa i fjor. 60 000 av disse skinte i takt med solen i Stavanger og Sandnes-regionen på de to siste dagene. TV2 dekker rittet med flere timers direktesending hver dag og Dag Otto Lauritzen og de andre sykkelprofilene hos TV2 er klare for en ny sykkelfest på Vestlandet i mai, skriver Tour des Fjords i en pressemelding.



Det er tvilsomt om Katusha kommer, men daglig leder i Tour des Fjords, Roy Hegreberg, sier han er optimistisk med tanke på å få Alexander Kristoff til å stille på startstreken.

Etappe 1:

Starter i Balestrand, langt inne i Sognefjorden. Balestrand kommune teller 1300 innbyggere og er bl.a kjent for Kviknes Hotell og St. Olafs Kirke eller ”Engelskkyrkja”. Etappen går langs med Sognefjorden, inn på den Nasjonale turistveg, før årets første stigning over Gaularfjellet, som kommer etter 30 km. I løpet av 11 km skal 700 høydemeter forseres. Etter 67 km starter neste bakke til Rørviksfjellet som er på 80 km og 530 moh. Deretter stuper rytterne ned til E39 hvor det kjøres en flat runde rundt Jølstravatnet, forbi Astruptunet, atelier til maleren Nikolai Astrup. Rask vei inn til Førde sentrum hvor det skal kjøres to hele runder på 10 km hver, total lengde på etappen er 190 km.

Etappe 2:

Start på den gamle ferjekaien i Brekke, nøytral start ut på E39. God vei til vi tar av på Romarheim mot Modalen. Spektakulær vei forbi Eidslandet til vi kommer til Dale. Innom Bergen Kommune og Samnanger via Kvamskogen og inn til Norheimsund. En stor runde til Øystese og Fykse før vi har mål ved Steinsdalsfossen i Nordheimsund. Dette vil være en krevende etappe for rytterne som vil møte et spennende og variert landskap, og hvor etappen brått vil by på miljøskifte underveis da hele 50 tuneller skal tilbakelegges ila den 184 km lange etappen.

Etappe 3:

Start fra vakre Odda i Hardanger, går løypa rett inn i motbakke. Kjører kjente veger forbi Etne, Ølen og Sandeid inn til Haugalandet. Variert etappe. 143 km. Målgang i Haugesund ved industriområdet Raglamyr hvor to av våre store sponsorer Coop og Møller bil har sine butikker. Dette er dagen etter Kristi Himmelfartsdag og tanken er å vise frem Haugalandet på en god måte ved å samle innbyggerne på Raglamyr og vise at dette er en flott handledag samtidig som man får oppleve flere store sykkelstjerner. Mulig at denne etappen vil forlenges med en liten sløyfe inkludert Karmøy, Skudeneshavn etc.

Etappe 4:

Starter i Stavanger sentrum, kjører innom Randaberg, Solastranden, Ølberg, Kongeparken, Seldalsbakken og til engasjementet i Høle, Bersagel, Hommersåk og 2 ganger ØsterHus-runden i Sandnes. Tradisjonen tro har TdF hatt både start og målgang hvert år det har blitt arrangert. Litt flatere terreng på denne etappen. Denne dagen har vi også turrittet Classic, med to løyper på 51 og 110 km, samt EL- sykkelgruppe.

Etappe 5:

Starter og avslutter likt som de to foregående år. Denne etappen byr på vakkert landskap. Starten går fra industriområdet Hinna Park like utenfor Stavanger. Vi kjører så ut mot Sandnes, Klepp, Bryne, Undheim og ut til Høg-Jæren med vindmøllene før vi vender nordover igjen, er innom Sola og kjører videre opp mot Ullandhaug og til den kjente Sørmarksbakken. I 2016 var det ca 2500 mennesker bare i denne bakken. Det blir en knallhard avslutning. Den populære bakken kan være nok til å avgjøre løpet helt på tampen.



Tour des Fjords 2017 byr på både spektakulær natur, fjorder og fjell, større byer, mindre steder, fossefall og strandlinje, folkeliv og et sportslig arrangement tilpasset hele familien. Tour des Fjords arrangerer barneritt ved samtlige start- og målsteder. Og turrittet Tour des Fjords Classic arrangeres i samme trasé som proffene lørdag 27. mai.