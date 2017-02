Tok sølv på lagtempo

Ni løpere fra Stavanger Sandnes Skøyteklubb deltok i Landsmesterskapet for skøyter i Drammen. Tre av dem fra Sandnes og to av disse var på jentelaget som sikret sølv i lagtempo-øvelsen.



Julie Lu Sægrov Aske er fra Stavanger, mens Eira Eide og Lise Hølland er fra Sandnes.



I tillegg deltok Maren Kranzmann (Sandnes), Ole Mikkel og Oddbjørn Mellemstrand (Klepp), Vegard Rye og Peder Kongshaug (Stavanger),



Individuelt fikk sandnesjentene Lise Hølland ett sølv og Eira Eide to bronsemedaljer.

.