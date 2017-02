Viktig seier for Sandnes IBK

Sandnes Innebandyklubb har fortsatt en mulighet til å sikre en sluttspillplass helt på tampen av sesongen. Da måtte Haugerud først slås i en fullsatt hjemmearena, og spillerne leverte varene helt fra start av.



Begge de første periodene ble vunnet 3-0, og og selv om tredje periode ikke var like godt så var seieren aldri truet.



Nå gjenstår overkommelige kamper mot Sarpsborg (h) og Harstad (b). Sarpsborg er ett av lagene Sandnes må ta igjen på tabellen, da de ligger ett poeng over Sandnes på tabellen.



Se tabellen her.



Menn:

Sandnes - Haugerud 6-2 (3-0,3-0,0-2)

Hanahallen

Tilskuere: 200

Mål Sandnes: Andreas Mikalsen 2, Per Olsson, Manfred Thalin, Jan Helge Johannessen, Johan Olsson.

Mål Haugerud: Daniel Palmer, Andreas Lindberg.

Utv.: Sandnes 4x2 min., Haugerud 5x2 min.

Skudd: 25-26

Dommere: Kristoffersen/Olsen