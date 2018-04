Ville heller møtt Viking

FØLGER SANDNES ULF TETT: De tidligere Sandnes Ulf-spillerne Øystein Elvestad (t.v.) og Michael Bekke skal gjøre et nytt forsøk på å slå Sandnes Ulf ut av cupen. I fjor holdt de gamleklubben til ekstraomganger. Her på speakerplass under Sandnes Ulf - Levanger på søndag. FOTO: Rune Eikeland