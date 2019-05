Annbjørg (25) satser på lidenskapen

For noen måneder siden startet Annbjørg Sekkenes (25) og venninnen Sissel Emilie Kvalevåg (32) sin egen konditori-bedrift.

– Vi ønsker å kunne skille oss ut, forklarer Annbjørg Sekkenes som til daglig er bosatt på Figgjo.

Tidligere i vår gjorde hun og venninnen Sissel Emilie Kvalevåg alvor av tanken om å starte opp en bake- og konditorbedrift. Dermed ble Sukkertoppen kakedesign en realitet. Fra et lokale på Sola der de har en midlertidig leieavtale, produserer de kaker og desserter fra bunnen av.

– Tanken er at kakene skal se litt eksklusive ut. De skal skille seg ut og være utenom det vanlige. At kakene skal smake godt er veldig viktig for oss, og vi bruker naturlig pynt og teknikker som ikke er standard, sier Sekkenes.

Men til tross for at venninnene satser på et mer eksklusivt preg på kakene, forteller hun samtidig at de satser på å ikke legge prisene veldig høyt.

Mai måned er en måned som ofte byr på mange festlige anledninger. Foto: Sukkertoppen Kakedesign

Det er slik hun ønsker at Sukkertoppen kakedesign skal skille seg ut. Sekkenes forteller at det kan være nokså tøff konkurranse i bakeri og konditorbransjen.

Små skritt

Sekkenes forteller at det er viktig for dem å utvikle bedriften skritt for skritt.

– Nå jobber vi med å utvikle bedriften og gjøre den kjent blant folk. Så etter hvert, hvis det er det kundegrunnlaget vi håper og tror det er, håper vi at vi kan begynne å se etter et eget lokale etter hvert, sier Sekkenes.

Hun forteller at det også kan bli aktuelt å satse på å lage desserter til selskapsbruk, som for eksempel bryllup eller konfirmasjoner.

– Da er tanken at folk kan bestille ferdige desserter av en høy standard, laget fra bunnen av, ferdig med pynt, forklarer Sekkenes.

Men hun forteller at det blir viktig å først se hvordan bedriften slår an og hvor populært det blir blant kundene.

Den store festmåneden

Mai er en stor måned for fest, med både nasjonaldag og en lang rekke konfirmasjoner. Sekkenes forteller at de to venninnene har merket litt ekstra pågang fra kunder denne måneden, men sier samtidig at det nok kunne vært travlere.

– Vi har nok ikke drevet lenge nok til at nok til at vi har fått bygd opp en stor kundekrets. Men vi håper at til mai neste år vil det være ganske hektisk, sier Sekkenes.

Venninnene tilbyr både kaker og desserter fra sitt firma. Foto: Sukkertoppen Kakedesign

Sekkenes har til nå brukt Facebook som en viktig plattform for å nå ut til potensielle kunder. Det gjør hun blant annet med å legge ut bilder av kakene og pynten.

På Facebook kan man også se menyen til firmaet, som består både av en kakemeny og dessertmeny.

Erfaring fra kokkelandslaget

Sekkenes forteller at venninnen, Sissel Emilie Kvalevåg lenge har drevet med baking og kakepynt på hobbybasis.

Selv har Sekkenes valgt å gjøre lidenskapen til yrke. Hun er utdannet kokk, og har jobbet blant annet på Statholdergaarden.

– Jeg har to eldre søstre som begge valgte kokkeyrket, så da lå det vel litt i kortene at jeg også skulle velge det yrket, forteller hun.

I jobben på Statholdergaarden fikk hun et kontaktnettverk. Gjennom kontaktnettverket kom hun i kontakt med Det Norske Junior Kokkelandslaget, og etterhvert kom hun gjennom nåløyet, og ble tatt opp som dessertkokk på landslaget. Hun var på kokkelandslaget noen nærmere to år.

Deretter bosatte hun seg på Figgjo, hvor hun har bodd i fem år. Og nå skal hun og venninnen kombinere dere begges felles lidenskap for kaker og pynt inn i den nye bedriften.