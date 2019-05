 Det er lovlig sent å skulle gjøre endringer nå

KrF-leder Oddny Helen Turøy og gruppeleder for Høyre, Thor Magne Seland, har svart direkte på spørsmål vedrørende debatten rundt kommunesammenslåingen mellom Forsand og Sandnes.

– Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes (H) mener Sandnes gjemmer seg og later som ingenting når det kommer til folkeavstemningen som har vært i Forsand. Basert på det Heng Lauvsnes sier, hva blir dine tanker rundt dette?

Oddny Helen Turøy: – Vi respekterer det innbyggerne og kommunestyret i Forsand ønsker. Sandnes har hele tiden ønsket Forsand velkommen fordi Forsand i sin tid ba om det. Vi fikk til en intensjonsavtale, og med et endelig vedtak i Stortinget. Vi har forholdt oss til det vedtaket. Det er Stortinget som må gjøre et nytt vedtak, dette står ikke på Sandnes. Vi har tatt opp dette med våre stortingsrepresentanter, og bedt om en snarlig avklaring på om det er vilje for å gjøre noe med dette nå.

– Bør Sandnes fatte et støttende vedtak til at flertallet på Forsand bør få reversere kommunesammenslåingen som de ønsker?

Thor Magne Seland: – Det er Forsand som har bedt om å slå seg sammen med Sandnes. Det har vi sagt ja til, og dersom de har ombestemt seg, får de nesten selv be om at vi omgjør vårt vedtak. Uansett er det lovlig sent og mye arbeid som da vil være bortkastet. Vi registrerer også at et enstemmig kommunestyre i Forsand vil omgjøre grensejusteringen.

Oddny Helen Turøy: – Dette står ikke på Sandnes. Det er Stortinget som må gjøre om sitt vedtak.

– Tror du det finnes et flertall i Sandnes for dette?

Thor Magne Seland: – Nei, vi forholder oss til vedtak som er fattet, og dersom noen blir omgjort, forholder vi oss til det når vi blir bedt om det.

Oddny Helen Turøy: – Usikkert, og det er avhengig av hvordan vedtaket i så tilfelle hadde vært. Jeg tror alle i Sandnes er enige om at her må vi bare få en avgjørelse, så forholder vi oss greit til det. Men vi kan ikke ha et vedtak som sier at vi skal stoppe sammenslåingen med Forsand. Vi må fortsette prosessen om Stortinget ikke snur.

– Hvorfor tror du Strand er så enormt ivrige i denne saken?

Oddny Helen Turøy: – Dette er jo det Strand har jobbet for hele tiden, så det er ikke så unaturlig at de er på når saken er blitt aktuell igjen.

Thor Magne Seland: – De har vært tydelige på hva som er deres førstevalg for Ryfylke, så de har bare bekreftet noe vi visste fra før. Det er ikke noe nytt i det.

– Tror du Stortinget rører ved kommunesammenslåingenssaken og KMD i grensejusteringssaken?

Thor Magne Seland: – Nei, men jeg har tatt feil i denne saken før.

Oddny Helen Turøy: – Jeg håper det, og håper at de i så tilfelle gjør det fort, for dette må avklares nå. Det var aldri Sandnes sin intensjon å få til en kommunesammenslåing mot Forsand sin vilje. Men dette står ikke på Sandnes, det er Stortinget som må gjøre et nytt vedtak.