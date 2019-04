Folk i Forsand strømmer til urnene

Ifølge ordfører Bjarte Sveinsvoll Dagestad (H), tyder alt på at valgdeltakelsen i Forsand er god. Resultatet blir offentliggjort etter klokken 20.00 mandag kveld.

Et flertall i kommunestyret til Forsand har bestemt at det mandag 29. april skal avholdes en folkeavstemning i kommunen. Valget er godt i gang. Antall forhåndsstemmer, og pågangen på valgdagen, gjør at ordfører Bjarte Dagestad tror på høy deltakelse.

– Det virker som at vi får et godt og representabelt oppmøte, sier Dagestad.

Kommunestyret ber innbyggerne svare på to konkrete spørsmål:

1. Ønsker du en omgjøring av vedtatt grensejustering? ja/nei

2. Ønsker du ut fra dagens situasjon, at Forsand skal gå til: Strand/Sandnes?

De fleste Sandnesposten har snakket med tror på et jevnt valg, kanskje med en liten overvekt av at flertallet vil helle mot Strand kommune. Ole Tom Guse (KrF) har lenge vært tilhenger av at Strand er et bedre alternativ enn Sandnes.

– Nå får vi først se hva utfallet av valget blir, men dersom det blir klar fordel for Strand, la oss si 60/40, så mener jeg at kommunen bør sammenkalle til et ekstraordinært kommunestyremøte for å drøfte saken, sier Guse.

Håpet til fraksjonen som jobber aktivt for reversering av kommunesammenslåingen mellom Sandnes og Forsand, er å fatte et vedtak med anmodning om å heller føre hele Forsand til Strand kommune.

– Et slikt vedtak mener jeg først og fremst må sendes til Fylkesmannen. Da er det naturlig at Sandnes kommune også er høringspart, og i den sammenhengen vil det kanskje være fornuftig om Sandnes også vurderer saken i bystyret. Tidsfaktoren er jo viktig med tanke på at kommunesammenslåingen mellom Sandnes og Forsand effektiviseres 1. januar 2020, sier Guse.

Dersom kommunetyret i Forsand fatter et vedtak med anmodning om at hele kommunen skal tilhøre Strand, er den videre saksgangen noe usikker.

– Mest trolig vil nok Fylkesmannen eventuelt videresende dette til Kommunal- og moderniseringsdepartemenet, før Stortinget eventuelt gjør sin behandling, men den saksveien er jeg noe usikker på. Det er likevel detaljer som vi finner ut av, sier Guse.

VIL HA MØT: Tidligere Forsand-ordfører Ole Tom Guse (KrF) sier det er naturlig med ekstraordinært kommunestyrmøte dersom Strand får klart flertall. Foto: Magnar Riveland, Strandbuen

Ordfører i Forsand Bjarte Sveinsvoll Dagestad (H), er klar på å jobbe videre med Sandnes. En sammenslåing som er avgjort for lenge siden, og en prosess det er blitt lagt ned store økonomiske ressurser i for å få til.

– Jeg skjønner jo såpass at tilhengerne av Strand, dersom de får stort flertall, eventuelt ønsker å gå videre med saken i form av et vedtak. Vi forholder oss til vedtakene som allerede er gjort, og det faktum at alle signaler tilsier at verken departementet eller Stortinget gjør noen omkamp. Den tiden er forbi, det gir de klart uttrykk for, sier Dagestad.

Tror ikke på behandling

Ove Trellevik (H) sitter som medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen for ett av posisjonspartiene. Han er ganske så tydelig på at en omgjøring av kommunesammenslåingen ikke er aktuelt på dette tidspunktet.

– Regjeringen endrer ikke mening på bakgrunn av at flertallet i et kommunestyre vipper fra den ene til den andre siden. Jeg tror ikke Stortinget vil vurdere å endre kommunesammenslåingen på dette tidspunktet, sier Trellevik.

Samtidig sier Trellevik at endringer i kommunestrukturen muligens kan skje framover i tid.

Kommunereformen er jo pågående, og dersom det viser seg at det finnes massive protester og tre klare kommunestyrevedtak på at sammenslåingen bør endres, kan det tenkes at endringer er noe som kan vurderes i fremtiden, men ikke nå. Det tror jeg ikke kommer til å skje, sier Trellevik.

Stemmelokalene stenges klokken 20.00 mandag kveld.