Onsdag bestemmer utvalget for tekniske saker at det skal legges nytt kunstgras på hovedbanen som benyttes av Lura IL. Klubben planlegger også ny tribune, og henter inspirasjon og gode råd fra Riska IL.

Publisert: 20.05.2019 kl 22:15

Utvalg for tekniske saker godkjenner på onsdag rehabilitering av Lura kunstgras, innenfor en kostnadsramme på 4,9 mill. Det bekrefter nestleder i utvalget, Terje Lunde (Ap).

Mens leder av utvalget, Mangor Malmin (Frp), ferierer på Kreta, er det nestlederen som skal banke avjørelsen gjennom.

– Dette er i tråd med utvalgets planlegging. Lura vil få nytt kunstgras på banen, sier Terje Lunde til Sandnesposten.

Bedre for miljøet

Det nye dekket på Lura vil få en underliggende «pad», noe som er støtdempende. Med blikk på miljøproblematikken rundt bruk av gummigranulat på kunstgressbaner, anbefales det å benytte TPE-gummi på anlegget.

Denne type gummi blir ansett som mer stedbunden. Sjansen for at TPE-gummi forurenser nærmiljøet, er angivelig mindre enn ved vanlige oppkvernede bildekk.

Det er teknisk avdeling er klar over.

– Når det nye dekket legges, vil det også opparbeides rister som skal samle overflødig granulat til gjenbruk. Vi gjør det vi kan på våre «nye baner» for å bekjempe at mest mulig granulat blir liggende, og ikke fraktes undøvendig rundt i øvrig miljø, sier Lunde.

Ny tribune

Daglig leder Per Torgersen i Lura, sier han er veldig glad for at kommunen bevilger penger til nytt kunstgrasdekke. Klubben er allerede i gang med planer om å bygge ny tribune.

– Vi ønsker å sette opp tribune på den siden hvor klubbhuset med tilhørende kiosk står. Vi har allerede vært i kontakt med Riska IL. De har jo bygget både driftsbygning og tribune i løpet av to separate helger. Lennart Ims i Riska er veldig på tilbudssiden når det kommer til at vi kan bruke deres modell når det gjelder organisering av dugnad. Vi ønsker i størst mulig grad å reise tribunen selv, og tipsene fra Riska kommer i så måte veldig godt med, sier Per Torgersen.

Akkurat når banen skal få nytt dekke, er ikke noe utvalget for tekniske saker legger seg opp i. De bestemmer kun at teknisk avdeling kan iverksette prosessen. Mest trolig betyr det at et selskap som er spesialisert på slikt arbeid, blir hyret inn.

– Teknisk avdeling har masse erfaring når det kommer til det mest gunstige tidspunktet for å gjøre det planlagte vedlikeholdsarbeidet. Det fikser de i samarbeid med klubben, sier Lunde.

Per Torgersen i Lura ønsker ikke å foregripe noen begivenheter, men tenker høyt når sommeren dukker opp som det mest passende tidspunktet.

– Da er det jo sommerpause og dermed mindre aktivitet. Klubben må selvsagt vurdere om det kan være praktisk mulig å bygge tribunen mens dekket blir skiftet, uavhengig av når det eventuelt blir. Det er styreleder i klubben som holder i tribuneplanene, og dermed blir det naturlig at styret gjør sine vurderinger. Men søknader, godkjennelse og andre ting skal også formaliseres. Uansett veldig kjekt at vi blir tilgodesett med nytt dekke, sier Torgersen.

Sportslig tungt

Kvinnelaget til Lura gjør sine saker veldig bra om dagen. Verre er det med herrlaget i 4. divisjon. Mandag kveld tapte de med fem mål for FKH 2 på hjemmebane. Det sto 0–1 til pause, men da Erik Ndayisenga gjorde sitt og Haugesunds 2. mål etter pause, knakk Lura mer eller mindre i knestående. Lura kaver på nedre halvdel av tabellen med to poeng på fem kamper, og sluttresultatet på mandag ble til slutt 0–5.

Nytt gras vil neppe løse den minikrisen.

Sandnes Ulf 2 vant med 3–0 på bortebane. Matteo Valotto scoret to mål, noe som bidro til å føre laget til tredjeplass på tabellen, to poeng bak serieleder Hinna.

I 5. divisjon flyr Sandved IL høyt. Mandag slo de Siddis på bortebane med 4–2. Sandved ligger på 2. plass på tabellen. To poeng bak Tjensvoll, med en kamp mindre spilt. Det lukter opprykk av slikt.