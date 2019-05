Liker dårlig økende ensomhet blant unge

Leder for kultur og oppvekst, Arne Buchholdt Espedal (Ap), var til stede da tallene fra spørreundersøkelsen Ung i Rogaland ble presentert. Han biter seg merke i tallene knyttet til psykisk helse og ensomhet.

Publisert: 19.05.2019 kl 12:30

Nær 25.000 elever i ungdoms- og videregående skoler i Rogaland har besvart en spørreundersøkelse om oppvekstforhold, sosialt liv og venner, helse, skole og fremtidsforventninger.

LES OGSÅ: Sandnes for første gang under landssnittet

Undersøkelsen viser at antall elever som strever med ensomhet, er økende i Sandnes. Sven Gustafsson fra Korus vest Stavanger sier tallene skal studeres nøye.

– Vi skal undersøke og forske på disse tallene. Veldig mange elever svarer at de har folk rundt seg, men at de likevel er ensomme. Flere elever enn tidligere svarer at de er ensomme selv med folk rundt seg, og at de opplever at folk egentlig ikke kjenner dem. Dette er noe vi må finne mer ut av, sier Gustafsson.

Psykisk helse

Gustafsson snakket også om hva elevene har svart på spørsmålene vedrørende eget selvbilde, mestring og psykisk helse. De tre siste undersøkelsene viser en negativ endring når det gjelder elevenes selvbilde.

– I 2016 svarte 79 prosent at de hadde et ok selvbilde. Tallet for 2019 er 75 prosent. Hvis vi kikker litt bak tallene, er det 8. klassingene som er mest fornøyd med sitt selvbilde. 73 prosent, faktisk. Lavest selvbilde finner vi blant elevene på VG1. Der svarer 63 prosent at de er fornøyde, sier Gustafsson.

Arne Buchholdt Espedal legger merke til at stadig flere ungdommer opplever ensomhet.

– Dette er en problemstilling som i tillegg er utfordrende å gjøre noe med. Det er ikke like enkelt å fange opp ensomheten for andre, med mindre den er veldig tydelig. Nå har heldigvis verktøyene vi kan ta i bruk forbedret seg kraftig de siste årene, men psykisk helse og ensomhet er i større grad en mer «usynlig» faktor enn de vanligste problemstillingene, sier Espedal.

Flerhodet troll

Lederen for kultur og oppvekst er usikker på hvorfor det finnes en oppgang blant elever med utfordringer knyttet til psykisk helse og ensomhet.

– Dette er et bredt bilde, som mest trolig har flere årsaker. Det har de senere årene vært større bevissthet i samfunnet knyttet til disse temaene. Det kan være en årsak. I dag er også ungdom langt mer opplyste enn det for eksempel jeg var som ung. De prater enklere om disse tingene, og har bedre kunnskap. Sandnes unge bystyre er et eksempel. De har ved flere anledninger løftet tematikken rundt psykisk helse i sine innlegg. Sist bystyremøte var også Cecilia Lindbåge Karlsen (Ap) på talerstolen og snakket om denne type problematikk, sier han.

Espedal sier at kommunen i løpet av de siste årene har jobbet hardt for å finne riktige verktøy og framgangsmetoder, som igjen gjør at de enklere snapper opp utfordringer ungdommene strever med.

– Våre systemer er virkelig på gang, og det jobbes godt innen sektoren. Den jobben fortsetter, for dette er viktige tema for oss alle, sier han.