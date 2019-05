 Likhetsprinsippet om kaileie må følges

Samferdselsdepartementet har svart på henvendelsen fra Nye Sandnes vedrørende kravet fra Rogaland fylkeskommunes om tre millioner kroner årlig i kaileie for Høgsfjordsambandet.

Publisert: 21.05.2019 kl 06:42

Rogaland fylkeskommune vil ha betalt over tre millioner kroner årlig i leiepris dersom en privat aktør skal etablere fergedrift over Høgsfjorden. Sandnes og Forsand har kontaktet Samferdelsdepartementet for å belyse det de mener er en feilvurdering.

Nå er svaret kommet fra Samferdselsdepartementet.

«Selv om Statens vegvesen ikke har som praksis å ta betalt for havnetjenester på statens ferjekaier, innebærer ikke det at fylkeskommunen ikke kan ta betalt for tjenester på de fylkeskommunale ferjekaiene. Departementet viser likevel til at forvaltningsorganer må følge visse forvaltningsrettslige grunnprinsipper i sin virksomhet, slik som likhetsprinsippet, saklighetsprinsippet, forholdsmessighetsprinsippet mv.»

Gir føringer

Departementet svarer også at det er opp til fylkeskommunen å avgjøre om det framstår som hensiktsmessig eller om det er rimelig å kreve kaileie.

«Vi vil likevel understreke at infrastrukturen som ferjekaien utgjør i slike saker blir overdratt kostnadsfritt fra staten til fylkeskommunen i den stand den var i på tidspunktet for overdragelse. Det vil likevel være opp til fylkeskommunen å gjøre vurdering av hvorvidt det da framstår som hensiktsmessig eller rimelig å kreve leie for anlegget».

Ordfører Bjarte Sveinsvoll Dagestad i Forsand (H), mener at svaret fra departementet gir klare føringer for hva som bør være gjeldende for Høgsfjordsambandet

– Konklusjonene er at leie kan kreves, men med tydelighet på at likhetsprinsippet må følges. Fylket kan ikke kreve leie ett sted, mens alle andre skal slippes. Det er i realiteten beskjeden fra departementet. Ingen er tjent med at Rogaland fylkeskommune plutselig skal kreve inn kaileie overalt. Det vil medføre en økning i billettprisene. Vi er alle tjent med dagens ordning, en ordning som også praktiseres i alle andre fylker, sier Dagestad.

Ber om møte

Bjarte Sveinsvoll Dagestad (H) sier at han ved første anledning vil be fylkeskommunen om et møte i sakens anledning.

Nå håper jeg selvsagt at fylkespolitikerne ser budskapet tydelig. Å kreve kaileie for Høgsfjordsambandet vil utgjøre forskjellsbehandling. Slik skal det ikke være, sier han.