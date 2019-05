Nå får Wirak støtte fra partifeller i Sola, Randaberg og Stavanger

– Vi må bli enige, og rushtidsavgiften må vi droppe, sier Siv-Len Strandskog (Ap).

Publisert: 19.05.2019 kl 18:30

Fram til nå er det sandnesordfører Stanley Wirak (Ap) som har vært klarest i sin tale mot rushtidsavgiften. Nå får han støtte fra partikolleger over kommunegrensene. Sola Ap, Stavanger Ap og Randaberg Ap sier nå det samme som Wirak: Rushtidsavgiften må bort.

Gruppeleder i Sola Ap, Siv-Len Strandskog, påpeker at reforhandlingene av byvekstavtalen i regionen står på stedet hvil.

– Vi trenger en ny avtale med en bedre sosial profil på bompengebelastningen. Vi trenger en ny avtale for å få penger fra staten til å bygge ut traseen til det nye sykehuset, som er et krav for å ta nye SUS på Ullandhaug i bruk. Sist, men ikke minst, trenger vi en ny avtale for for at vår region skal få mer penger til drift av kollektivtrafikken, sier hun.

Siv-Len Strandskog og Ap-kollegaene i Stavanger, Sandnes og Randaberg er nå enige om at de vil jobbe for en enighet om ny byvekstavtale uten rushtidsavgift.

Dette er bakgrunnen for at Arbeiderpartiet i alle de fire kommunene på Nord-Jæren, Sola, Stavanger, Sandnes og Randaberg, nå går sammen inn for å fjerne rushtidsavgiften,

– Vi vil oppnå enighet om en ny byvekstavtale, sier Strandskog.

Rogaland Ap er uenige

Inntil de fire Ap-politikerne i de fire kommunen ble enige, var det Sandnes-ordfører Stanley Wirak som nektet å være med på et kompromiss utarbeidet av ordførerne i Sola, Stavanger og Randaberg, samt fylkeskommunen, om halv rushtidsavgift. Wirak insisterte på null rushtid, og nå får han med seg ordfører i Randaberg, samt Ap-lederne i Stavanger og Sola.

Rogaland Ap er ikke enige i utspillet fra lokallagene.

– Det er ikke mulig å nå målet uten å bruke virkemidler som rushtidsavgiften. Vi har et ansvar om å nå det målet i et 15-års perspektiv. Vi landet på at virkemidlet vi skulle bruke var rushtidsavgiften og vi ser at avgiften funker som den skal, sier fylkesvaraordfører Marianne Chesak (Ap) i dagens papirutgave av Aftenbladet.

Kan nå nullvekst uten rushtidsavgift

Siv-Len Strandskog mener det er mulig å droppe rushtidsavgiften og påpeker at regjeringen har valgt å kreve at kommunene må nå nullvekstmålet i biltrafikk for å få støtte til samferdselsprosjekter. Men for å få én krone fra staten, må kommunen samtidig bidra med én krone i finansiering selv. Arbeiderpartiet foreslo både i 2017 og i 2018 at Staten sin andel skulle justeres fra halvparten til 70 % finansiering av pakken på Nord Jæren. Dette ble dessverre nedstemt av regjeringspartiene begge gangene.

– I dag vet vi at vi er på vei til å nå nullvekstmålet med den nye bomringen, selv uten rushtidsavgiften. Beregninger i Stortingsproposisjonen viser at vi kan videre dekke inn inntektene uten rushtidsavgift ved å innføre halv belastning for el-biler og forlenge nedbetalingstiden med ett år, sier hun.

Sola Ap sier at rushtidsavgiften er mindre viktige for partiet enn det å styrke den sosiale profilen i Bymiljøpakken.

– For oss er det viktigere å få bygd traseen til sykehuset, og å sikre bussdekningen og viktige ordninger som HjemJobbHjem, enn å insistere på at vi skal ha en rushtidsavgift, all den tid både nullvekstmål og finansiering er godt innen rekkevidde. Det må være samsvar mellom inntekter og utgifter, og vi har 15 år på å foreta justeringer underveis, sier Strandskog.

Hun legger til at hun forstår at folk reagerer på nivået på bompengene.

– Dette rammer alle, og treffer de som har minst hardest. Derfor går vi til valg neste periode på å redusere bompengebelastningen, sier Strandskog.