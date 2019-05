Rådmannen vil legge ned kommunens eiendomsselskap

Flere kommunale foretak foreslås lagt ned når Sandnes og Forsand slås sammen. Sandnes Eiendomsselskap KF er blant dem.

Publisert: 20.05.2019 kl 20:36

3. juni får administrasjonsutvalget og formannskapet en sak på bordet hvor rådmannen foreslår å omorganisere blant annet den kommunale eiendomsforvaltningen i Sandnes.

Bakgrunnen er at rådmannen tidligere i år ble bedt om å utrede nærmere muligheter og konsekvenser ved de tre foretakene Sandnes Eiendomsselskap KF, Sandnes kunst- og kulturhus KF og Sandnes Parkering KF i anledning kommunesammenslåingen med Forsand som trer i kraft fra 1. januar 2020.

Her foreslår rådmannen å avvikle de tre kommunale foretakene. Rådmannen foreslår å legge virksomhetene inn under tjenesteområdene byutvikling og teknisk og kultur og næring.

– Har gitt rimeligere bygg

Det reagerer styret i Sandnes Eiendomsselskap KF på. Styret er oppnevnt av bystyret og består av fire politisk valgte representanter, ett eksternt medlem og én representant fra de ansatte. De mener opprettelsen av Sandnes Eiendomsselskap KF har vært med på å gi et mer forutsigbart kostnadsbilde både innen nybygg og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse.

– Bystyret har stort sett blitt spart for store og ubehagelige kostnadsoverskridelser. Det var ikke alltid tilfellet tidligere, heter det i en felles uttalelse fra styret i eiendomsselskapet.

Siden 2014 har den kommunale eiendomsforvaltningen og utøvelsen av byggherrefunksjonen vært organisert i Sandnes Eiendomsselskap KF.

Omorganiseringen i 2014 ble gjort etter bystyrets ønske om å profesjonalisere forvaltning og byggeledelse av kommunale bygg. Et eget kommunalt foretak for kommunens eiendomsforvaltning skulle blant annet være med på å sikre bedre kontroll over kostnadene knyttet til byggingen av nye bygg i kommunal regi.

– Dette har bidratt til at Sandnes kommune har fått bedre og rimeligere skolebygg, barnehager, bygninger for pleie og omsorg og så videre, heter det videre i uttalelsen.

Fagmiljø

Styreleder Endre Skjørestad skjønner lite av den foreslåtte omorganiseringen.

– At rådmannen nå foreslår å gå tilbake til slik organiseringen var før 2014, er for oss merkelig. Forsand, som utgjør en svært liten prosentandel nye innbyggere med få kommunale bygg som kommer inn under forvaltningen, utgjør ingen stor forskjell for eiendomsselskapet, påpeker Skjørestad.

Uttalelsen fra eiendomsselskapet peker også på at det på få år har blitt bygget opp et fagmiljø som gjør det lettere å rekruttere ansatte med solid faglig tyngde.

– Organisering i et KF har gjort det lettere å rekruttere ansatte med nødvendig kompetanse. Dette gjelder personell som også er etterspurt i det private næringslivet. I løpet av de vel fire årene selskapet har eksistert, har man lykkes med å bygge opp (og beholde) et lite, men kompetent fagmiljø, heter det i uttalelsen.

– Vil ikke svekke

Rådmann Bodil Sivertsen mener i sin saksutredning at en omorganisering ikke vil svekke kompetansemiljøet innenfor eiendom.

– Situasjonen innenfor flere av de sammenlignbare fagmiljøene innenfor tjenesteområdene er at tilbakemeldinger peker på at kommunen er en attraktiv arbeidsgiver, både blant nåværende og i nyrekruttering. Muligheter for faglig utvikling og godt arbeidsmiljø er forhold som trekkes fram. Rådmannen kan vanskelig se at slike forhold ikke også vil gjøre seg gjeldende ved organisering av eiendom i linjeorganisasjonen.

– Rådmannen har, ut fra en samlet vurdering, kommet til at eiendom i ny kommune bør organiseres i linjeorganisasjonen som en egen virksomhet. Optimaliseringen er etter rådmannens vurdering størst for ny kommune ved at virksomheten legges sammen med tjenesteområdet byutvikling og teknisk. En tilsvarende modell legges til grunn i nye Kristiansand og nye Asker, mens nye Drammen organiserer eiendom som foretak videre. Etter rådmannens vurdering vil en organisering under en felles kommunaldirektør muliggjøre både å hente ut synergier der det i dag er doble funksjoner, styrke kompetanse og kapasitet på tvers og legge grunnlag for videre utvikling av eiendomsområdet i ny kommune. Dagens enhet kan opprettholdes som egen virksomhet i tjenesteområdet, men rådmannen er opptatt av at løsningene gir økt samskaping i alle ledd.

Saken legges fram for administrasjonsutvalg og formannskap 3. juni.

Bystyret behandler saken 17. juni.