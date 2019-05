Gruppeleder Erlend Kristensen i MDG mener det nå er bristende forutsetninger for kommunesammenslåingen av Forsand og Sandnes. Heidi Bjerga (SV) sier de også ville stemt for å lytte til flertallet i Forsand, om det kom en slik sak på bordet.

Publisert: 19.05.2019 kl 09:20

– Sammenslåingen mellom Sandnes og Forsand er for lengst blitt mer lik en farse, enn den frivillige kommunesammenslåing vi trodde det var. Dermed er det nå bristende forutsetninger for sammenslåingen. Det er ikke et godt utgangspunkt, sier Kristensen i Miljøpartiet De Grønne.

Han mener geografi må tas med i betraktningen.

– Til Strand er det veiforbindelse. Mellom Forsand og Sandnes finnes er det usikkerhet om fergeforbindelsen vil opprettholdes. Miljøpartiet setter folkets mening veldig høyt, og vi lytter til dem, sier Kristensen.

Ønsker avstemning

MDG-lederen mener sammenslåingen ikke har betydd all verden for Sandnes.

– Men vi tror selvsagt at mange syntes det var kjekt å overta Forsand, da vi fikk Prekestolen med på «kjøpet». Men når Prekestolen ikke lenger er en del av sammenslåingen, samtidig som både folkeavstemmingen og kommunestyret i Forsand er imot, tror vi også stemningen i Sandnes er mer lunken. Hvem vil vel «gifte seg» men en brud, som ikke vil og ikke er motivert? Vi støtter en avstemmelse i Sandnes bystyre, sier han.

Uttalelsene fra Erlend Kristensen kommer som en reaksjon på Irene Heng Lauvsnes (H) sine kommentarer i Sandnesposten, hvor hun uttaler at Stanley Wirak og Sandnesposisjonen bør fatte et vedtak dersom de mener alvor med sine uttalelser om å lytte til folk i Forsand.

Stemte imot

Gruppeleder Heidi Bjerga i SV ønsker ikke å kommentere utspillet til Heng Lauvsnes, hvor hun sammenligner det hun betrakter er manglende Wirak-initiativ, med oppførselen til en struts som gjemmer hodet i sanden. Heidi Bjerga mener uttalelsen får stå for hennes regning.

– Jeg har heller ikke noen tanker om hvorfor Strand er så ivrige i saken, utover at jeg tror de vil vise at Forsand er velkomne til Strand. Vi i SV mener at folkeavstemningen må tas på alvor. Det var et stort flertal i Sandnes som støttet at vi skulle slå oss sammen med Forsand, med SV og to andre som stemte imot. I etterkant har mye skjedd, og nå er Forsand en splittet kommune. Folkeavstemningen viser at innbyggerne ønsker å være i én kommune, og flertallet vil til Strand, sier Heidi Bjerga.