Stine Borgli har gjort seg bemerket i det internasjonale sykkelmiljøet denne sesongen. TV2-ekspert Johan Kaggestad er klar på at målet må være OL 2020 for Sandnes-jenta.

Publisert: 21.05.2019

SYKKEL: Den kjente ekspertkommentatoren for TV 2 har latt seg imponere av Sandnes-jenta Stine Borgli som har hevdet seg internasjonalt denne sesongen.

– Hun er helt klart en av de beste kvinnelige rytterne vi har i Norge, hun har god fysikk og jobber beinhardt hele veien, forteller Kaggestad.

På spørsmål om hvor langt Borgli faktisk kan nå mener ekspertkommentatoren at OL i Tokyo neste år bør være målet, men for å komme dit bør hun skrive en kontrakt med en klubb.

– Jeg tror at som rytter er hun god nok for å komme seg til OL, men hun er avhengig av å komme seg inn på et godt profflag, sier Kaggestad.

Sykler uten lag

Selv om Borgli er klubbløs, får hun allikevel muligheter til å delta i ritt gjennom landslaget til Norges Cykleforbund og mixlaget som er satt sammen av ulike klubber.

– Det er litt avansert å forklare hvordan dette fungerer. Norges Cykleforbund bestemmer når vi reiser med landslaget, men de har begrenset med resurser, så det er ikke alle ritt vi kan delta på i regi av dem. Vi har et mixlag hvor vi prøver å sette sammen et sterkest mulig lag i regi av klubbene vi har her i Norge, forteller Borgli.

Det at Borgli er kontraktløs er ikke noe som stresser 28-åringen.

– Det er en interesse ute der blant klubbene, men jeg har ikke fått noen konkrete tilbud. Dersom det kommer et tilbud på bordet er det ikke slik at jeg hopper på det, jeg vil gjøre meg litt kostbar også vil jeg at ting skal bli riktig gjort, for det er mye useriøse tilbud i sykkelsporten dessverre, forteller Borgli.

Sanker poeng til OL-kvalifisering

Før løpet i Vuelta a Burgos var det en usikkerhet om Borgli faktisk skulle sykle rittet. Det angret hun ikke på at hun gjorde etter at hun syklet inn til seier og viktige poeng i kvalifiseringen til OL.

– Det var gøy å være med og sette vårt preg på rittet. Vi hadde egentlig ikke planlagt å delta på rittet, men da invitasjonen kom noen uker før start takket vi ja, sier Borgli.

– Det at jeg vant nå gjør at jeg får viktige poeng i kampen om kvalifiseringen til OL, jeg tror også at VM i Storbritannia har veldig mye å si, forteller hun.

Ikke uten dramatikk

Seieren i Vuelta a Burgos kom ikke uten dramatikk, på andre etappe var det flere av de største favorittene som var i brudd, men et velt bak i feltet førte til at tiden ble nøytralisert og Borgli fikk samme tid som favorittene.

– Den tredje runden ble utslagsgivende hvor jeg gikk inn til mål med målfoto, etter litt om og men ble det klart at jeg fikk ledertrøyen på siste dagen. Da merket jeg at det var mye mer fokus på meg enn hva jeg er vant til, sier Borgli.

Frankrike neste

Etter seieren i Spania, drar hun hjemover til Sandnes for å slappe av med familien. Neste ritt hun har planer om å delta på blir Frankrike 5 - 9. juni.

– Nå skal jeg være hjemme i ni eller ti dager med familien. Jeg ser frem mot nye sjanser i Frankrike, da skal vi sykle todagersritt, og et etapperitt 5 - 9. juni.