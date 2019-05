Shireen (24) satser sparepengene på ny butikk

Å åpne egen butikk i en alder av 24 år er ikke hverdagskost. For Shireen Malik fra Lura er det derimot noe hun har planlagt lenge.

Publisert: 21.05.2019 kl 09:30

NÆRING: – Jeg gleder meg stort til åpningen på torsdag. Litt sommerfugler i magen er det, men jeg føler meg sikker på at dette skal gå bra. Endelig går drømmen i oppfyllelse. Jeg har fra tidlig alder hatt et klart mål om å åpne opp egen butikk og det er nesten ikke til å tro at jeg nå er der. Ting har gått fort, sier Shireen Malik og smiler.

Gammel drøm

Torsdag denne uken åpner den unge Lura-jenta dørene til nye Designa i Luraveien 1. Her skal hun drive som franciesetaker for den kjente danske kjøkkenleverandøren Designa. På totalt 400 kvadratmeter skal hun tilby kundene spennende og praktiske kjøkkenløsninger fra en trendsettende leverandør i et marked preget av sterk konkurranse. I tillegg blir det et mindre utvalg innen baderoms- og garderobeløsninger.

– Design har alltid interessert meg og dette kombinert med drømmen om å starte opp selv gjorde at jeg ikke kunne si nei da jeg fikk tilbudet. Jeg har stor tro på konseptet som har kvalitetsmessig gode løsninger til fornuftige priser. Det trigger meg også å kunne være med på å utvikle ting videre, ikke minst i forhold til at jeg også får muligheten til å tegne design selv. Jeg kunne knapt fått noe bedre tilbud, sier hun.





GOD STØTTE: Far Rizwan Malik har vært en godt støtte når Shireen Malik tok spranget og satset alt på egen butikk. Foto: Trond Eirik Olsen

Satser alt

På tross av sin unge alder har Shireen rukket mye. I tillegg til utdanning innenfor økonomi/adminstrasjon ved BI, har hun jobbet ved Narvesen på Sola lufthavn og med kundeservice og salg hos Lyse. Fulltidsstillingen hos Lyse har hun sagt opp til fordel for en mer usikker framtid med drift av egen butikk uten at hun så langt er plaget av anger.

– Det er dette jeg har drømt om og da blir det «all in». Nå er det ingen vei tilbake med det aller første, sier hun og innrømmer at hun personlig også har investert mye penger i den nye butikken.

– Jeg har vært flink til å spare og brukt lite penger på ting som mange andre bruker midler på, uten at det har vært noe stort savn. Sparingen har vært med et bevisst mål om å starte noe eget. Når det er sagt har det vært en trygghet å ha far med som en svært god og solid støttespiller. Det gir ekstra trygghet, sier hun og får samtykkende nikk fra far, Rizwan Malik.

– Dette er noe Shireen har drømt om lenge og man må støtte opp under ambisjonene. Jeg føler meg sikker på at hun vil og det at hun er ung tror jeg bare vil være en fordel. Hun er svært bevisst på det hun gjør og har klare mål som hun gjennomfører med gode resultater, sier han, og fortsetter;

– Jeg jobber som eiendomsmegler og ser klart at god kjøkkenløsninger er noe som opptar mange i dag. Folk handler nytt kjøkken som aldri før. I så måte er jeg sikker på at dette er noe som vil komme til å bære frukter. Her får folk en stor butikk med mange trendy løsninger.

Godt kundegrunnlag

Shireen selv føler seg trygg på at plasseringen av butikken vil være god i forhold til kundemassen.

– Vi er plassert like ved Kvadrat og flere større butikkjeder og kundegrunnlaget er stort. Det er også noe spesielt med det å åpne opp der man er fra. Jeg bor i nærområdet og er lommekjent, sier hun vel vitende om at det framover kan bli lange arbeidsdager.

Mandag formiddag var det ennå et stykke igjen til at butikken var klar for åpning, men alt det formelle er på plass.

– Vi blir tre ansatte. To på heltid og en på deltid. Nå må vi bare få alt det praktiske på plass, så skal vi lage en knallåpning, sier hun og smiler.